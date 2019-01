Milan, ecco Paquetà: i rossoneri si allontanano da Sensi. Ora si punta Obiang

Le idee ci sono, i soldi no. O meglio, non quanti ne servirebbero per trasformare le intenzioni di acquisto in soluzioni concrete. Questo mercato di gennaio non promette botti, ma offre la possibilità ai club di impostare trattative per giugno per anticipare la concorrenza su nomi più o meno grandi.

Le squadre più attive sono Napoli e Juventus: i partenopei si avvicinano a Kouamé (21 anni), gioiellino del Genoa, per bloccarlo subito e accoglierlo in estate. De Laurentiis è prossimo a formalizzare una prima offerta da 20 milioni più il cartellino di Younes per convincere Preziosi, che però fiuta l' asta e prova a prendere tempo. Parallelamente, gli azzurri seguono da tempo Lozano (23), ala del Psv, ma il prezzo è proibitivo: gli olandesi vogliono almeno 40 milioni di euro, 10 in meno del grande obiettivo Nicolò Barella (21) conteso anche dall' Inter.

Intanto la Juventus chiude per Ramsey (28) con un quinquennale da 7.5 milioni a stagione e prosegue nei colloqui con Mendes per Trincao (19). E se in estate proverà ad insidiare United e Real Madrid per Mbappé (20), chi potrebbe fargli posto e permettere ai bianconeri di monetizzare è Paulo Dybala (25): sulla Joya è forte l' interesse del Bayern Monaco e dell' Atletico Madrid, ma pure l' Inter del neo ad area sport Marotta è alla finestra in attesa di sviluppi. Prezzo di partenza: 90 milioni.

Chi riesce ad essere attivo anche su gennaio sono le piccole: il Bologna ha ufficializzato Soriano (27), in prestito con diritto di riscatto, e Sansone (27), in prestito con obbligo di riscatto condizionato, entrambi in arrivo dal Villarreal. Il Frosinone, diretto concorrente per la salvezza dei felsinei, non resta a guardare e stringe per i prestiti di Valzania (22) e Bettella (18) dell' Atalanta, profili meno famosi dei due di Bologna ma funzionali al progetto dei ciociari. L' Udinese ha chiuso per il ritorno in Italia di Okaka (29) in prestito con diritto di riscatto dal Watford.

Il Milan ufficializza Paquetà (21) che ha firmato sino al 2023, ma si allontana da Sensi (23), per il quale il Sassuolo continua a chiedere almeno 20 milioni di euro, e tiene in ghiaccio l' opzione Gabbiadini (27): il nuovo nome per Gattuso è quello di Pedro Obiang (26), attaccante ex Sampdoria ora al West Ham. Sul fronte delle cessioni si è riaccesa la trattativa col Genoa per Bertolacci (27) e continuano i contatti con lo Shenzen per Borini (27). In uscita ci sono anche Laxalt (25), nel mirino della Lazio, e Halilovic (22).

di Filippo M. Capra