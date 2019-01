Un gol nel primo tempo e poi, dopo il pareggio dell'Empoli, due reti nel giro di altrettanti minuti. Il Genoa corsaro in Toscana fa un passo importante verso la salvezza salendo a 23 punti in classifica, inguaiando invece gli avversari, che restano a 17 punti, appena tre sopra la zona retrocessione. Al Castellani, i liguri vanno in vantaggio dopo 17 minuti di gioco con Kouamè. Raggiunti nella ripresa al 18' da Di Lorenzo, in due minuti tra il 26' e il 28' ripassano in vantaggio e mettono in cassaforte i tre punti con Lazovic e Sanabria.