Napoli, un mercato stellare? Super difesa, top player. E... a un passo dall'ultimo colpo

C' è chi, come l' Inter, ha come primo obiettivo vendere Icardi e Nainggolan - due giocatori di alto livello anche se nell' ultima stagione sono stati deludenti - e c' è chi invece, zitto zitto, i migliori se li tiene e anzi rinforza la squadra con acquisti mirati. Sì, è il caso del Napoli e basta leggere la lista dei convocati per il ritiro iniziato ieri a Dimaro, in Trentino, per capire che ci sono ancora tutti i big che l' anno scorso hanno contribuito alla cavalcata che ha portato la squadra di Ancelotti al secondo posto dietro alla Juve irraggiungibile. E questo un po' sorprende, perché De Laurentiis nel corso della presidenza al Napoli ci aveva abituato ad una gestione più oculata: vendere i pezzi migliori quando raggiungono il loro apice (vedi Cavani al Psg per 43 miloni, Lavezzi per 30 e Higuain alla Juve per 90).

CONFERME E ACQUISTI

Qualcosa è cambiato a Napoli e ora i tifosi possono finalmente sorridere e sognare in grande. Non solo De Laurentiis ha deciso fino ad oggi di trattenere i migliori, ma ha pure scelto di assecondare le richieste di mister Ancelotti per potenziare l' organico. Deve essere letto in questo senso l' acquisto di Kostas Manolas, 28 anni, pagato 36 milioni di euro, e quello imminente di James Rodriguez, 27 anni. Il colombiano arriverà in prestito oneroso fissato a 8 milioni, ma c' è ancora da limare la cifra del riscatto che oscilla tra i 35 e i 42 milioni. Un tweet di ieri del Napoli «tra poco arrivano quelli del treno...per Yuma», film in cui si parla di alcuni banditi (El Bandido è il soprannome di James), accompagnato dalla locandina del film con tanto di scritta «La Columbia pictures presenta» non lascia spazio ad altre interpretazioni. L' affare andrà in porto.

Ma attenzione a pensare che il mercato in entrata sia finito qui, perchè dopo essersi garantito una delle difese più forti del campionato (o addirittura la più forte), Manolas-Kulibaly, il Napoli vuole regalarsi un attacco all' altezza di competere in Italia e in Europa.

ATTACCO STELLARE

Dopo il colpo Rodriguez, vuole un altro giocatore di livello in quel reparto: De Laurentiis sta preparando l' offerta per Icardi, conscio che la Juve è in forte pressing e che ha un ingaggio di 10 milioni. Resta sempre aperta la pista Hirving Lozano. Il mercato è appena inizato e il Napoli questa volta fa sul serio. Juve avvisata.

Per prepararsi a questa stagione decisiva, gli azzurri ieri hanno deciso di non perdere tempo: partenza all' alba, giusto un po' di tempo per contemplare lo scenario della Val di Sole e poi alle 18 il primo allenamento. Come da previsione tra i 28 convocati sono assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, che raggiungeranno i compagni a ritiro in corso: Hysaj, Mario Rui, Zielinski, Insigne, Mertens e Milik sono in vacanza dopo aver preso parte alle qualificazioni ai prossimi Europei.

Koulibaly e Ounas stanno giocando la Coppa d' Africa, Ospina ha finito da poco la Coppa America mentre Allan dovrà giocare la finale. Fabiàn Ruiz e Meret sono stati impegnati negli Europei under 21. Senza dimenticare Manolas, che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

di Mariachiara Rossi