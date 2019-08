Milan-Bennacer, è ufficiale: un contratto di cinque anni, ecco il regista di Giampaolo

Ora è ufficiale: Ismael Bennacer è un giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto del 21enne algerino dall'Empoli: per lui contratto di 5 anni (le indiscrezioni riferiscono di un ingaggio 1,5 milioni a stagione). Il Milan per il centrocampista ha sborsato complessivamente 16 milioni più 2 di bonus. Mister Marco Giampaolo ha così a disposizione un playmaker che si è messo in luce nello scorso campionato in Toscana mentre recentemente è stato decisivo della vittoria dell'Algeria in Coppa d'Africa, dove ha vinto il premio di miglior calciatore della competizione. Bennacer aveva svolto le visite mediche lo scorso 22 luglio, ma in seguito a qualche intoppo burocratico era stato ritardato l'annuncio ufficiale dell'acquisto. Il centrocampista, in vacanza dopo la Coppa d'Africa, si unirà al gruppo il prossimo 10 agosto.

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto con il seguente comunicato:

AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dall’Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni.

Nato ad Arles, in Francia, il 1° dicembre 1997, Bennacer è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Arles-Avignon, esordendo in prima squadra nel 2014. Nell’estate 2015 viene acquistato dall’Arsenal, con cui debutta a soli diciotto anni. Nel gennaio 2017 il trasferimento, in prestito, al Tours (Ligue2 francese). Nell’estate dello stesso anno, viene successivamente acquistato dall’Empoli FC.

Ismaël ha dapprima indossato la maglia delle Nazionali giovanili della Francia, per poi optare per la Nazionale Algerina, contribuendo alla vittoria della recente Coppa d’Africa, trofeo che mancava alle “Volpi del Deserto” da 29 anni, e ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore.