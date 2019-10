Bologna, fine del digiuno: battuta al Dall'Ara la Samp. Per Ranieri ora è un incubo

Il Bologna ha battuto la Sampdoria 2-1 nell'anticipo delle 12.30 della nona giornata di Serie A. Le reti al 'Dall'Ara' tutte nella ripresa. Vantaggio dei padroni di casa con Palacio (48'), pareggio provvisorio di Gabbiadini al 64'. La rete della vittoria rossoblù è firmata da Bani, al 78'. Il Bologna interrompe così il lungo digiuno di successi e sale a 12 punti e aggancia provvisoriamente Lazio e Fiorentina. Resta a quota 4 e all'ultimo posto in classifica, la Sampdoria: per Claudio Ranieri, prima sconfitta della sua gestione dopo il pareggio contro la Roma nell'ultima giornata. Per i blucerchiati la stagione si fa sempre più critica, orfani anche di Fabio Quagliarella che ha ormai completamente perso la via del gol.