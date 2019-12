Cristiano Ronaldo, fenomeno atletico mai visto: al gol contro la Samp impallidiscono anche i ghepardi

Il prossimo febbraio compirà 35 anni, ma per Cristiano Ronaldo l’età è solo un numero che non gli impedisce di essere un fenomeno fisico e atletico. Contro la Sampdoria il portoghese ha segnato il gol decisivo con uno stacco imperiale che ha lasciato di stucco il povero Nicola Murru, che aveva provato inutilmente a contrastarlo. CR7 si è alzato da terra di 71 centimetri e ha colpito il pallone ad un’altezza di 2,56 metri. Numeri pazzeschi ma non da record, perché nel 2013 segnò un gol decisivo in Champions League - tra l’altro da ex contro il Manchester United - raggiungendo un’altezza di 2,93 metri.

Anni fa l’Università di Chichester ha effettuato alcuni test biomeccanici su Ronaldo, scoprendo che è il giocatore con la massima elevazione in campo e che sprigiona un’energia cinque volte superiore a quella di un ghepardo nella massima fase di slancio. In pratica il portoghese è in grado di raggiungere fino ai 44 centimetri quando salta da fermo e 78 con rincorsa, 7 in più delle medie registrate tra i giocatori di pallacanestro della Nba. Considerando che questo studio è stato fatto oltre 6 anni fa, è pazzesco che alla soglia dei 35 anni Ronaldo sia ancora in grado di saltare 71 centimetri. O forse non lo è, se si considera che CR7 trascorre ancora tanto tempo in palestra: i muscoli delle cosce e della parte superiore del busto sono molto potenti, così come aiuta l’assenza quasi totale di grassi.