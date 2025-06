Jannik Sinner, brutte voci su Laila: "Una strategia", lo sta usando?

Jannik Sinner continua a far parlare di sé, non solo per il suo tennis, ma anche per le vicende legate alla sua vita privata. Il numero uno al mondo è ormai, suo malgrado, un volto chiacchieratissimo nella cronaca rosa, complici i numerosi rumors che lo vedono accostato a donne bellissime. Dopo la chiusura della sua relazione con Anna Kalinskaya, si era vociferato di un legame con Lara Leito, voce poi smentita. Ora però i riflettori si spostano su un altro nome: Laila Hasanovic. Le indiscrezioni si rincorrono da settimane, tanto che Laila era stata anche avvistata a Parigi nei giorni del Roland Garros. E ora ecco che ci si mette anche il settimanale Oggi, che dà conto di alcuni nuovi "segnali" che lascerebbero intendere che il flirt sia tutt'altro che pura fantasia. Ci sarebbe insomma un legame sentimentale tra il campione italiano e la modella danese, nota anche per una passata relazione con Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota Michael Schumacher. “Lui ha smentito, ma lei si è fatta vedere tra il pubblico dell’epica finale parigina persa dall’altoatesino contro Carlos Alcaraz", ricorda civettuolo il rotocalco.

Laila è stata infatti avvistata tra gli spettatori della finale parigina, un dettaglio che ha subito alimentato le ipotesi su un possibile legame con Sinner, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Oggi, tuttavia, sottolinea anche un'altra possibilità: potrebbe trattarsi di "una strategia di visibilità della top, come quella usata dalla storica ex di Sinner Maria Braccini: si è fatta fotografare a Roma durante i recenti Internazionali". La verità? Ad ora resta misteriosa. E Sinner, come è noto, sulla vita privata non concede un millimetro. Insomma, forse il tempo ci permetterà di capire come stanno davvero le cose.

