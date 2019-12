Lo stacco imperiale di Cristiano Ronaldo in Juventus-Sampdoria ha fatto il giro del mondo. Non potrebbe essere altrimenti, dato che il portoghese ha confermato di avere qualità atletiche fuori dal comune anche alla soglia dei 35 anni: ha saltato 71 centimetri ed è andato a colpire di testa ad un'altezza di 2,56 metri. Marco Materazzi si è congratulato con lui, ma allo stesso tempo ha sfruttato l'occasione per ricordare di aver fatto addirittura meglio al Mondiale vinto dall'Italia nel 2006.

Contro la Repubblica Ceca l'allora difensore dell'Inter segnò un gran gol, alzandosi da terra di 121 centimetri e impattando il pallone ad un'altezza di 2,70 metri. Numeri eccezionali che i tifosi azzurri difficilmente potranno dimenticare. Tra l'altro Materazzi si era poi ripetuto in finale contro la Francia, realizzando una rete decisiva anche senza raggiungere le alte vette toccate in precedenza.