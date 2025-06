I viaggi in Camper fanno proseliti

CHI SALE (Camper) Alla vigilia di una stagione turistica che si preannuncia coi fiocchi, riparte Camper su Rai 1, giunto alla quarta edizione, per la seconda consecutiva condotto da Peppone Calabrese. Ottimo avvio per il format che si prefigge di portare gli italiani in vacanza percorrendo la Penisola a bordo di un camper virtuale alla scoperta di luoghi che nei programmi più mainstream non vengono approfonditi: media del 18.5% di share tra la prima puntata di lunedì 2 giugno e la seconda di martedì. Dalle prelibatezze di Senigallia al salernitano, dalle saline di Marsala al borgo di Sabbioneta nel mantovano, ma anche accortezze da usare con gli animali in vacanza, consigli per gli acquisti nei mercati rionali e segreti di piante e verdure con Luca Sardella. Il nostro comparto cameristico sta andando alla grande, con +19,2% nelle immatricolazioni, fatturato oltre il miliardo di euro e Italia terzo produttore europeo. Un settore che sembrava appannaggio del Nord Europa, da diversi anni ha preso piede anche da noi.