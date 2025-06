Elly Schlein umiliata, chi se la ride in studio a DiMartedì

«Sochmel ragazzi, c'ho un male ai piedi con sti tacchi... Giuro che piuttosto che rimettermeli vado a lavorare. Mio padre me lo diceva sempre: piuttosto che lavorare fai politica». La Elly Schlein di Luca e Paolo almeno una cosa in comune con quella vera ce l’ha: sembra sempre un po’ fuori dal mondo. Comincia così la copertina comica di DiMartedì, su La7, affidata come ormai tradizione a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

«Si è messa elegante per andare al Quirinale», stuzzica il primo. «Senta - replica stizzito Paolo-Elly -, Bonelli c’ha sempre quei completi da foto della lapide, Landini viene da voi con le giacche da 29 euro e 90... E comunque con i tacchi sovrasto la Meloni». Se la ride di gusto anche Renzi, dallo studio di Floris. E il bello (o il brutto, per la segretaria Pd) deve ancora venire.

Capitolo referendum, con la sinistra impegnata in una nuova feroce polemica contro la premier Giorgia Meloni. «Ma che figuraccia - protesta indignata la finta Schlein -, ma io dico, ma come fai a dire che ci vai ma non ritiri la scheda? Ma che insegnamento dai agli italiani?», domanda Kessisoglu. «Se non voti vai al mare no? È inutile che vai al seggio, se proprio...». E scatta l’applauso dello studio. «Ha visto le amministrative?

La destra sale nei sondaggi ma quando si parla di votare vinciamo noi, abbiamo vinto da tutte le parti a mani basse», esulta compiaciuta fake Elly con Bizzarri che la frena: «Non è proprio così eh». «Gli italiani hanno capito che siamo pronti a governare, anzi lo voglio dire con nettezza: queste elezioni anticipate di cui si parla tanto facciamole subito!», rilancia Kessisoglu-Schlein.