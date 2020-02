Coronavirus, rinviata Ascoli-Cremonese di Serie B: la preoccupazione per il focolaio lombardo nel calcio

Rinviata Ascoli-Cremonese. Il coronavirus sbarca anche nel calcio e modifica il calendario di Serie B. La partita valida per la 25esima giornata in programma oggi alle 15 allo stadio Del Duca, nelle Marche, non si disputerà a causa dell'emergenza sanitaria in atto in Lombardia. Un focolaio del Covid-19 sarebbe stato individuato proprio in provincia di Cremona, a Sesto ed Uniti, a pochi chilometri da Codogno, nel Lodigiano, in cui si sono registrati il maggior numero dei 32 casi fin qui accertati in tutta la regione.