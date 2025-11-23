Libero logo
Roma, sconfitta la Cremonese 3 a 1: Gasperini si prende la vetta della classifica

di
domenica 23 novembre 2025
2' di lettura

Un'ottima Roma si impone per 3-1 in casa della Cremonese, in una gara valida per la 12/a giornata di Serie A, e per qualche ora almeno si porta da sola in vetta alla classifica con 27 punti. Il tutto aspettando il Derby di Milano di questa sera. Prestazione praticamente perfetta della squadra di Gasperini, che domina in lungo e in largo contro un avversario che fin qui ha messo in difficoltà più di una big. Per la formazione allenata da Nicola arriva però il terzo ko consecutivo, con una classifica che resta comunque tranquilla a quota 14 punti. Primo tempo scoppiettante a Cremona, con la Roma avanti di un gol grazie alla rete splendida di Soulè, arrivata al 17' minuto di gioco.

Dopo una splendida progressione di Konè, Soulè al limite dell'area è bravo a controllare e a fulminare il portiere con un mancino a giro che si infila nell'angolino alla destra di Audero. La partita si infiamma, con continui ribaltamenti di fronte e diverse occasioni da ambe le parti. Protagonisti diventano così i due portieri Svilar e Audero, con una serie di grandissime parate, in particolare su Bonazzoli da una parte e su Pellegrini dall'altra. Proprio all'ex capitano della Roma viene anche annullato un gol per fuorigioco, mentre alla Cremonese il Var revoca un rigore precedentemente assegnato per un presunto tocco di mani in area di Mancini.

Spalletti boccia la Juventus, "livello ancora troppo basso"

Non venga usato come spot per il calcio italiano, questo Fiorentina-Juventus 1-1. Dei primi venti minuti se ne giocano m...

Nella ripresa la Cremonese riparte con grande determinazione, ma la Roma si difende con ordine e al momento giusto colpisce in modo micidiale. Al 64' arriva il raddoppio giallorosso firmato dal neo entrato Ferguson, con un destro da centro area su assist di El Aynaoui. Passano cinque minuti e al 69' è Wesley a segnare il gol del 3-0, con un delizioso pallonetto a superare Audero su assist di El Shaarawy. Per la Cremonese è il colpo del ko, non basta nel finale un gol di testa di Folino.

Inter-Milan, Fulvio Collovati non ha dubbi: "Ecco come finirà"

Un derby per sognare o perdere certezze. Lo sa anche Fulvio Collovati, 68 anni, che i derby della Madonnina ne ha giocat...
roma
cremonese

Il corteo di Non una di meno Roma, il corteo di Non una di meno: "Sabotiamo guerra e patriarcato"

Rally Capitale Roberto Gualtieri, l'ultima follia del Pd a Roma: strisce pedonali rialzate

Artivismo Il patriarcato? Uno strumento del passato da mandare al museo

