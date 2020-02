Milan, repulisti in società: "Vince Gazidis, Maldini e Boban via". La voce: chi arriva al loro posto

Via le bandiere. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sarebbero a un passo dall'addio al Milan. Fatali le tensioni che vanno avanti da mesi con l'ad Ivan Gazidis e l'ultima voce: Ralf Rangnick, nonostante le smentite semi-ufficiali, potrebbe diventare da luglio il nuovo responsabile unico del settore tecnico, contemporaneamente allenatore e direttore sportivo.

L'artefice del "fenomeno" Red Bull Lipsia sarebbe il preferito di Gazidis per la sua capacità si scovare ottimi prospetti a prezzi modici, veri e propri tesori da plusvalenza. Un fattore che sembra primario per la politica del fondo Elliott, proprietario del Milan. Boban e Maldini, invece, preferirebbero affiancare ai giovani qualche senatore per garantire una certa stabilità tecnica ad alto livello e diminuire il rischio legato alle scommesse. Piccolo problema per Paolo e Zvone: Gazidis guadagna 4,5 milioni l'anno ed è l'unico inamovibile tra i dirigenti di Casa Milan. Il finale, suggerisce anche il Corriere della Sera, sembra già scritto.