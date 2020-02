Ferrari, il rinnovo di Sebastian Vettel? Parla Binotto: "Lui la prima opzione", resta un grosso dubbio

Rombano i motori della Formula 1, giornate di test Montmelò. In pista, ovviamente, anche la Ferrari. E Sebastian Vettel nella mattinata della sua prima giornata di prove ha portato a termine 84 giri, lavorando su configurazione ed assetto della monoposto. Per il quattro-volte campione del mondo, quello che inizierà tra pochi giorni, è un campionato particolare: è all'ultimo anno di contratto con la Rossa, dove al contrario Charles Leclerc è stata blindato per un lustro.

E interpellato dai cronisti proprio sul contratto, sulla possibilità che la sua avventura a Maranello non sia quasi arrivata al termine, Vettel ha risposto: "Il contratto? Al momento giusto ne parleremo. La priorità al momento è la macchina e mi piacerebbe non dover più rispondere sull'argomento. Io adoro guidare e sono qui per vincere il campionato, cosa che ancora non siamo riusciti a fare. Ma la determinazione del team c'è tutta".

Poi, la medesima domanda è stata girata a Mattia Binotto, team principal della Ferrari: "Siamo felici della nostra coppia di piloti e Seb resta la nostra prima opzione", per il rinnovo della prossima stagione. "Molto presto - ha aggiunto Binotto - inizieremo i colloqui con Seb e non ci saranno problemi perché lo conosco da anni, prima come tecnico e poi come team principal, sarà una negoziazione sincera, Seb è un leader con i tecnici e spinge il gruppo a fare sempre meglio", ha concluso Binotto. Insomma, rinnovo in vista? Almeno a parole, parrebbe di sì. Ma il condizionale, per ovvie ragioni, è d'obbligo.