Juve-Inter a porte aperte, Steven Zhang contro Paolo Dal Pino: "Sei il più grande pagliaccio, conta la salute"

Juve-Inter si giocherà a porte aperte il 9 marzo. Una decisione, questa, che ha mandato su tutte le furie il presidente nerazzurro Steven Zhang. "Giocare intorno al calendario e porre sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il pagliaccio più grande che abbia mai visto" inveisce in un lungo post in inglese sul suo profilo Instagram. La missiva è destinata al presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino. "24 ore? 48 ore? 7 giorni? Cos'altro ancora? Quale è il tuo prossimo passo? E ora parli di sportività e concorrenza leale? Cosa diciamo del fatto di non proteggere i nostri giocatori o i nostri allenatori e di chiedere loro di giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7?" prosegue a proposito della gestione delle gare rinviate a causa del coronavirus, tra le quali il derby.

E ancora: "Sì, Sto parlando con te, con il nostro presidente della lega Paolo Dal Pino! È tempo di alzarti e prenderti le tue responsabilità! Questo è quello che si fa nel 2020. Per chiunque al mondo, non importa se sei un fan dell'Inter o un fan della Juventus o non sei un fan, conta la salute, questa è la cosa più importante per te, la tua famiglia e le nostre società".