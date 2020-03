Inter, Enrico Mentana durissimo con Zhang: "Vergognoso, danneggia il club. Un ragazzino miliardario"

03 marzo 2020 a

a

a

Enrico Mentana, attraverso il suo profilo Facebook, ha commentato duramente le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang che ha dato dal pagliaccio al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Questo il post: "Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social"..

"Sei un pagliaccio": Juve-Inter a porte aperte, la fura di Zhang contro Dal Pino

Steven Zhang, patron dell'Inter, aveva lanciato un post contro il presidente della Lega Dal Pino per il caso della partita Juventus-Inter., che ha fatto molto discutere: "Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos'altro? Quale è il tuo prossimo passo?