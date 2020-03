Ferrari, la Fia ha scoperto qualcosa? La coincidenza temporale che alimenta il sospetto

06 marzo 2020 a

La stagione di Formula 1 è già entrata nel vivo, ancor prima del via (ammesso e non concesso che al via ci si arrivi, causa coronavirus). A tenere banco l'accordo segreto tra Fia e Ferrari contro il quale si sono scagliati gli altri team, Mercedes in testa. Dopo lunghe indagini, la Federazione non ha ravvisato palesi irregolarità sulla power-unit. Eppure "qualcosa" c'era: altrimenti l'accordo non sarebbe stato scritto. Insomma, con discreta probabilità, a Maranello avevano trovato un cavillo nelle zone grigie del regolamento e lo avevano sfruttato. Fino allo stop della Fia. Non palese irregolarità, insomma, ma... basta così. Le rosse non sono state sorprese con le mani nella marmellata, eppure potrebbero essersene "pappata". E il sospetto diventa più concreto se si prendono in considerazione le date. Già, perché dal gp di Austin dell'anno scorso in poi, la Ferrari non ha più vinto. Proprio quando iniziarono a filtrare le voci circa le pressioni degli altri team affinché la Fia investigasse. Proprio quando Max Verstappen parlava di un Cavallino che "barava". E la crisi tecnica sembra proseguire nei test pre-stagione. Insomma, senza usare le parole al sapor di fango di Verstappen - nessuno ha barato, semmai la Ferrari da quel che si capisce è stata "più furba" fino a che è stato possibile farlo -, si può però sospettare che la Fia abbia scoperto qualcosa. E da che quel "qualcosa" è stato scoperto le Rosse hanno rallentato. Un caso?