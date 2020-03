Il ciclismo si ferma per il coronavirus: annullate Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Giro di Sicilia

06 marzo 2020 a

Anche il ciclismo italiano si ferma a causa dell’epidemia di coronavirus. La Tirreno-Adriatico, in programma dall’11 al 17 marzo, e la Milano-Sanremo, programmata inizialmente per il 21 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi.Altra corsa ciclistica posticipata è il Giro di Sicilia: la gara a tappe doveva svolgersi tra il primo e il 4 aprile. Nella vicina Francia però si continua a correre.

Dopo il rinvio della Strade Bianche, la famosa corsa con tratti in sterrato sulle colline intorno a Siena prevista per domani sabato 7 marzo, oggi è arrivato lo stop anche per la Tirreno e la Sanremo. La Federciclismo francese ha invece confermato lo svolgimento della Parigi-Nizza (domenica 8-domenica 15 marzo), breve corsa a tappe omologa della Tirreno-Adriatico.