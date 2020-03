Ferrari, la confessione di Mattia Binotto allo staff: "Non possiamo vincere". Primi tre GP flop?

07 marzo 2020 a

La nuova stagione di Formula 1 inizierà soltanto il 15 marzo con il Gran Premio di Australia, ma la Ferrari è già sotto pressione. Come se non bastasse il duro attacco subito da sette scuderie (capitanate dalla Mercedes), contrarie all’accordo tra la Fia e Maranello sulla power unit, le Rosse devono fare i conti con una monoposto inferiore alle attese. Dalle indiscrezioni del sito specializzato motorsport.com, risulta che Mattia Binotto abbia scritto ai membri del team per ringraziarli tutti per il lavoro svolto finora, ma anche per esprimere un’amara constatazione: la Ferrari non ha possibilità di vincere il primo GP della stagione, il team principal avrebbe detto anche di non sperare molto neanche nelle seguenti due gare. Una svolta potrebbe esserci dal quarto GP, quello previsto in Olanda all’inizio di maggio: nel frattempo a Maranello si sentono indietro rispetto a Mercedes e Red Bull, che sono le principali rivali. Un’impressione che era già stata palesata da Charles Leclerc durante i test invernali.