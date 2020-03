Juve-Inter, Douglas Costa contro Beppe Marotta: "Prossima volta a luci spente?"

09 marzo 2020 a

a

a

Che bordata, quella di Douglas Costa contro Beppe Marotta. Dopo le lunghe polemiche e dopo i botta e risposta circa gli slittamenti di Juventus-Inter dovuti all'emergenza coronavirus, il match si è giocato a porte chiuse: netta vittoria dei bianconeri, che si impongono per 2-0 e si avvicinano allo scudetto, ammesso e non concesso che venga assegnato. E nel post-partita, ecco piovere la frecciata di Douglas Costa contro Marotta: l'esterno ha postato una foto dei festeggiamenti della Juve in spogliatoio con didascalia che recitava "l'unione fa la forza". Un tifoso ha commentato: "Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino". Velenosa la replica dello juventino: "Non erano chiuse bene le porte... oppure la prossima volta si gioca a luci spente". E la polemica, continua.