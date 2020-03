Formula 1 in Australia, sospetto coronavirus per tre membri delle scuderie: test e isolamento, il Mondiale a rischio?

11 marzo 2020 a

a

a

La Formula 1 è sbarcata in Australia, dove domenica 15 marzo andrà in scena il primo Gran Premio della stagione 2020. Ci sono però molti dubbi che aleggiano sul normale svolgimento del mondiale: il motivo è ovviamente legato all’emergenza coronavirus che si sta allargando sempre di più, soprattutto in Europa. Per ora in Australia la situazione è sotto controllo, ma il timore dell’epidemia è altissimo. Per questo motivo due membri del team Haas e uno della McLaren, presenti a Melbourne per il GP, si sono messi in auto-isolamento dopo aver manifestato sintomi influenzali: si attendono i risultati dei test per capire se sono positivi o meno al coronavirus. Risultati che però potrebbero arrivare non prima di 3-5 giorni: il paradosso è che, se dovessero risultare infetti, c’è la possibilità che si sappia soltanto dopo che si sarà disputato il GP in (si spera) tutta tranquillità.