Uefa messa spalle al muro dall'Oms: Inter e Roma, rinviata l'Europa League. Cosa accade al calcio

11 marzo 2020 a

a

a

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia globale in seguito degli ultimi sviluppi legati al coronavirus. L’emergenza in Italia è in fase avanzata, ma si sta spargendo in fretta in tutta Europa e non solo. Ogni ora che passa la Uefa si ritrova sempre di più spalle al muro: sta facendo l’inverosimile per provare a portare a termine la Champions e l'Europa League. Intendiamoci, fosse possibile sarebbe meraviglioso per tutti: la situazione è già abbastanza dura, il calcio sarebbe un’ottima distrazione di cui godere in casa (Atalanta docet).

"Un miracolo": Feltri piange di gioia per l'Atalanta, la Champions cancella per una sera il virus

Però l’impressione è che la situazione stia diventando sempre più estrema per mandare avanti lo spettacolo, che vale sì tantissimo in termini economici, ma è pur fatto da persone. Che come tutte le altre possono contrarre il virus: sta già succedendo. Per ora la Uefa ha rinviato le sfide di Europa League delle italiane (Inter-Getafe e Siviglia-Roma) e starebbe valutando di giocare una gara secca in campo neutro. Ma questo è successo prima che l’Oms dichiarasse la pandemia globale: adesso lo scenario potrebbe cambiare di nuovo per il calcio. E potrebbero essere dolori: le avvisaglie ci sono già (serie A ferma fino al 3 aprile e primo stop in Premier, rinviata City-Arsenal), a questo punto è sul tavolo l'opzione di fermare le competizioni europee.