Federica Brignone campione del mondo: tutte la prossime gare cancellate per coronavirus

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino. È la conseguenza della cancellazione, a causa dell'emergenza Coronavirus, delle prove di Coppa del mondo di sci alpino in programma ad Are in Svezia (dopo quelle di Cortina). La Brignone in classifica generale precede la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova.

La sciatrice lombarda è la prima italiana della storia a centrare tale impresa. In classifica generale con 1378 punti ha preceduto proprio la statunitense Shiffrin (1225) e la ceca Vlhova (1189). Non è stato un fulmine a ciel sereno la notizia della cancellazione dell'evento sportivo. La Federazione internazionale di sci aveva già annullato le finali di Cortina, e oggi mercoledì 11 marzo ha deciso di adottare la stessa soluzione anche per le tre gare svedesi: regalando così di fatto all'azzurra Federica Brignone la Coppa del Mondo generale.