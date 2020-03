Inter, si pensa al futuro: Samir Handanovic rinnova sino al 2022

17 marzo 2020 a

Samir Handanovic, il capitano dell'Inter, è pronto a prolungare il suo contratto sino al 2022, legandosi così a vita al club nerazzurro. Resta però sul terreno, scrive Sportmediaset, la questione del suo vice, problema come visto quanto mai pressante durante il mese di febbraio in cui Handanovic è stato costretto a rimanere fermo.

Per l'immediato, cioé per la prossima stagione, l'Inter intende cautelarsi riportando alla base Radu, affidandogli il ruolo di secondo portiere. Ma, come scrive la Gazzetta dello sport, l'obiettivo futuro porta (come successo anni fa proprio con Handanovic) in casa Udinese: l'idea è infatti quella di "prenotare" Juan Musso dell'Udinese, valutato 30 milioni dai friulani, lasciandolo ancora una stagione in Friuli a maturare.