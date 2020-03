Ferrari chiusa, inglesi a porte aperte: Formula 1 nel caos, come affrontare il coronavirus?

18 marzo 2020 a

La Formula 1 è nel caos. In un meeting a distanza oggi dovrebbero essere ribaditi i concetti chiave per il Mondiale 2020 rinviato per coronavirus: 18 gare circa, possibile inizio a Baku (7 giugno) nonostante il difficilissimo tentativo di salvare il Gp di Montecarlo (24 maggio). Cancellare la pausa di agosto e posticipare la fine a dicembre inoltrato. Ma prima ancora di conoscere le bozze urgono regole su un fermo comune per tutti. Lo scrive oggi il Corriere della sera.

Formula 1, il piano per salvare la stagione: quante gare si disputeranno



La Ferrari intanto è chiusa fino al 27 marzo, sia la parte industriale che la Ges. Ed è una data destinata a essere spostata in avanti, quasi certamente. Chi fa base in Inghilterra invece resta aperto: Red Bull a Milton Keynes, Mercedes a Brackley e Brixworth, Williams a Grove e gli altri. Anche in Svizzera all' Alfa-Sauber vanno avanti, mentre la Renault ha sospeso solo la fabbrica dei motori in Francia. Ormai, senza decisioni univoche, sembra essere in un Far West