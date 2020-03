Claudio Lotito contro tutti: vuole riprendere gli allenamenti il prima possibile

20 marzo 2020 a

Claudio Lotito contro tutti. Questa la sintesi dello scontro tra le 20 società della Lega di Serie A. Il tema è: quando far riprendere gli allenamenti? E il patron della Lazio resta sulla posizione dei giorni scorsi: il prima possibile. Posizione per la quale si è già scontrato a distanza con Andrea Agnelli della Juventus e Beppe Marotta dell'Inter. Il resto del gruppo dei presidenti, seguendo le indicazioni dei medici sportivi (e non solo), vuole rimandare la ripresa almeno a dopo il 3 aprile. Il tema è all'ordine del giorno, in una video-conferenza che si terrà oggi, venerdì 20 marzo, alla presenza dei rappresentanti delle 20 società. Sul tavolo, anche le modalità per affrontare le gravose perdite in termini economici per la conclusione tardiva del campionato: circa 170 milioni, che potrebbero schizzare a 700 milioni se la stagione non dovesse proprio terminare.

