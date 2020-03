Mauro Icardi, la Juventus alla finestra: il Psg lo riscatta? Può arrivare comunque a Torino

19 marzo 2020 a

Il calcio è in pausa per l’emergenza coronavirus e i club hanno tanto tempo per pensare. Se il campionato di Serie A è fermo e quasi sicuramente non riprenderà prima di maggio, il calciomercato è sempre nei pensieri dei dirigenti. Innanzitutto si dovrà capire se la compravendita dei calciatori subirà delle modifiche a livello di date, ma intanto c’è tempo per ragionare sul da farsi. In particolare uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda Mauro Icardi. Il Psg ha in mano la possibilità di riscattarlo, ma le prestazioni dell’argentino sono calate, tanto che Tuchel gli ha preferito Cavani, in scadenza e già promesso all’Atletico Madrid, contro il Borussia Dortmund. L’impressione è che sotto sotto ad Icardi non dispiacerebbe tornare in Italia e, stando a quanto riporta Il Giorno, la Juventus sarebbe alla finestra. I bianconeri farebbero un pensiero all’argentino, anche se il Psg dovesse riscattarlo e poi decidere di girarlo altrove: uno scenario che tutto sommato non dispiacerebbe all’Inter, che metterebbe subito in cassa 70 milioni di euro.