Coronavirus, secondo caso alla Juventus: Matuidi positivo dopo Rugani

Cinque giorni fa la positività al Covid 19 di Daniele Rugani - primo giocatore della serie A - in casa Juventus ora si aggiunge quella di Blaise Matuidi, anche lui contagiato dal coronavirus. Il calciatore - ha fatto sapere in una nota il club bianconero - da mercoledi' 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuera' ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. "Sta bene - precisa il club - ed e' asintomatico". A rassicurare sulle condizioni di salute di Matuidi ci pensa la moglie Isabelle con un post su Instagram: "Abbiamo avuto oggi i risultati del test, Blaise è positivo: ma non ha nulla, non ha assolutamente nessun sintomo e sta bene, state tranquilli. E' una malattia pericolosa, dovete fare molta attenzione perché può colpire le persone senza che queste presentino sintomi ed e' molto contagiosa, quindi dovete assolutamente restare a casa", continua la signora Matuidi su Instagram. "

Ringrazio tutti per i tanti messaggi che ci state mandando - conclude - con forza e coraggio andrà tutto bene". Sono 121 in totale i dipendenti della Juve in quarantena, dopo la prima positivita' di Rugani. Alcuni sono in quarantena a casa, altri, come lo stesso Rugani e Bernardeschi, al J Hotel alla Continassa, all'interno del centro sportivo. Abbracciati durante i festeggiamenti dello scudetto. Miralem Pjanic saluta cosi', su Instagram, il compagno Blaise Matuidi. "Forza fratello, andra' tutto bene!", e' il messaggio del bosniaco. Tantissimi i commenti social per il centrocampista francese, tra cui quello dell'ex bianconero Mehdi Benatia; "Il virus non sara' in grado di sconfiggere un soldato come lui", scrive il difensore, oggi all'Al-Duhail.