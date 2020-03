Coronavirus, Renè Higuita e la foto della papera a Italia '90: "Se vi dicono di non uscire, non fatelo"

20 marzo 2020 a

a

a

“Se vi dicono di non uscire, non uscite”. Renè Higuita scrive un messaggio social riguardante l'emergenza coronavirus e allega una foto per renderlo ancora più chiaro il concetto. Non un’immagine qualsiasi: è quella che ritrae la sua celebre e sciagurata uscita in dribbling sul camerunese Milla ai mondiali di Italia ’90. In quell’occasione finì malissimo per il colombiano: l’attaccante gli rubò palla e segnò, sancendo l’eliminazione della nazionale sud americana. “Questa foto serve per sensibilizzare le coscienze. La salute prima di tutto, non uscite”, ha scritto l’ex portiere che, al di là della “papera” mondiale, è una leggenda del calcio.