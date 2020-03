Mauro Icardi, l'Inter ha un problema: senza il riscatto del Psg, salta un sesto del fatturato

23 marzo 2020 a

a

a

Un anno dopo il trasferimento dell’ultimo minuto al Psg, Mauro Icardi è ancora un problema per l’Inter. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport: i giorni tra metà marzo e inizio aprile dovevano essere quelli della decisione da parte del club parigino sul riscatto dell’attaccante. La scadenza è fissata per il 30 di giugno, ma entrambe le società contavano di chiudere prima una vicenda sulla quale ballano 70 milioni di euro. A tanto ammonta il prezzo fissato per il riscatto, ma a questo punto tutto è in discussione e persino la dead line potrebbe slittare. Il rischio che Icardi torni a Milano è però concreto: il Psg sembra averlo messo un po’ ai margini, tanto che l’argentino è andato in panchina in sei delle ultime sette partite tra campionato e Champions League. L’Inter spera che quando il coronavirus sarà passato a Parigi abbiano ancora voglia di riscattarlo: i 70 milioni di Icardi valgono un sesto dell’intero fatturato.