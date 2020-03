Fatih Terim positivo al coronavirus e ricoverato: "Sono in buone mani, non preoccupatevi"

24 marzo 2020 a

Il coronavirus colpisce ancora il mondo del calcio: tra i positivi, ecco Fatih Terim, ex tecnico di Fiorentina e Milan (in rossonero una breve e infausta parabola), attualmente alla guida del Galatasaray. Il mister turco, 66 anni, si apprende essere ricoverato in ospedali: insomma, le sue condizioni non sono delle più semplici. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato, su Twitter: "Sono in buone mani, in ospedale. Non vi preoccupate", ha cinguettato. Un duro, Terim, uno che non molla mai. Per inciso, il suo è il secondo caso di positività al Covid-19 che riguarda il club di Istanbul: il precedenza era risultato positivo al tampone Abdurrahim Albayrak, vicepresidente del club.

