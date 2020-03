Aldo Montano sulle Olimpiadi rinviate: "Mi hanno spostato il traguardo più lontano"

25 marzo 2020 a

Aldo Montano, oro olimpico nel 2004 nella sciabola e uno dei nomi della scherma italiana: niente Giochi nel 2020. "Sono presidente della commissione atleti della federazione internazionale della scherma e avevo caldeggiato già a gennaio, all' inizio della crisi, che la salute venisse anteposta a tutto. Sportivi di altre discipline hanno detto la stessa cosa: mi fa piacere che queste voci siano state prese in considerazione e ascoltate", ha spiegato al Corriere della sera sul rinvio di Tokyo 2020.

"Andare a Tokyo 2021? Ancora non ho una risposta, questo è il momento del rammarico e della confusione. La priorità va all'incolumità della famiglia, a capire quando potrò riprendere gli allenamenti e a cercare di vedere la fine dell' epidemia: mi sembra così lontana... Come atleta, invece, mi paragono a un ciclista che arriva a un chilometro dal traguardo e gli comunicano che quella dura gara si allungherà di un bel po'. Portabandiera a Tokyo 2021? Certo, se mi dessero la certezza di essere l' alfiere, stringerei i denti. Ma è impensabile che spendano questa garanzia e io non posso chiederlo".