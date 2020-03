Mario Balotelli, addio Brescia: destinazione Galatasaray. La diretta contro la Juve il punto di non ritorno

26 marzo 2020 a

Siamo già ai titoli di coda della storia d'amore mai sbocciata tra Mario Balotelli e il Brescia: 19 presenze e 9 gol prima dello stop al campionato. Troppo poco, tanto che il club non vuole riconfermarlo. E per l'ennesima volta nella sua travagliata carriera, l'attaccante starebbe per partire, anche perché il rapporto con il presidente Cellino e l'intero ambiente sarebbe compromesso da tempo. La notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera, che dà conto anche della sua prossima, possibile, collocazione: il Galatasaray, club con cui Mino Raiola, il procuratore di Mario, ha riallacciato i contatti. Destinazione, Turchia. Per inciso, sempre il Corsera aggiunge che la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, dal punto di vista del Brescia, sarebbe stata la diretta Instagram in cui Balotelli ha detto che "prima di fermare il campionato hanno fatto tornare in testa la Juventus". La consueta sparata, inaccettabile per la società. A Mario, insomma, resterebbe solo la Turchia. Sullo sfondo l'obiettivo sempre più improbabile di prendere parte agli Europei slittati di un anno.