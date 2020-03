Gigio Donnarumma, lo strano video: "Sono sempre stato tifoso del Milan". Che cosa significa?

27 marzo 2020 a

«Sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia». Gigio Donnarumma, alla vigilia di un'estate in cui dovrà decidere se rinnovare il contratto in scadenza 2021 o lasciare Milanello, lancia un altro attestato d' amore al club e ai tifosi rossoneri. «Questi colori per me significano tanto perché sono cresciuto qui», aggiunge il numero 99 che ha partecipato a una chat con i supporters, visibile integralmente oggi dalle ore 13 sui canali della società. Trattasi di saluto? Di canto del cigno? Di appello alla società? Chissà...

