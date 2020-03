Il nuovo Milan di Singer: Boban licenziato, con Ibrahimovic è già finita. E partono anche altri big

07 marzo 2020 a

Il Milan pensa già al futuro, in attesa che termini questa tribolata stagione, resa ancora più sofferente dall’emergenza coronavirus che è scoppiata in Italia. Come riporta La Repubblica, nella serata del 6 marzo sarebbe arrivata la lettera di licenziamento a Zvonimir Boban: un provvedimento ormai scontato, visto che il croato era ai ferri corti con l’ad Ivan Gazidis e quindi con il fondo Elliott. Dovrebbe resistere, almeno per ora, Paolo Maldini nel ruolo di dt, anche se un eventuale arrivo di Ralf Rangnick nel ruolo di manager all’inglese di fatto ridimensionerebbe il ruolo della bandiera rossonera.

E poi Gordon Singer, il figlio del fondatore di Elliott che ha preso in mano la grana-Milan, starebbe già lavorando alla definizione del nuovo progetto sportivo: costruire una squadra dall’età media di 24 anni e con tetto salariale di 2 milioni l’anno. Di conseguenza non c’è nessuna intenzione di discutere il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, arrivato come salvatore della patria (ed effettivamente ha ribaltato squadra e ambiente) e pronto ad essere silurato per via dell’età una volta esaurita la sua utilità. Se la nuova linea societaria dovesse passare, rischierebbero anche due simboli di questo Milan: Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli sarebbero un ottimo modo per fare cassa e abbassare il monte ingaggi.