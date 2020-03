La Ferrari dice sì al nuovo calendario: "Gp di due giorni e gare fino al 2021"

28 marzo 2020 a

Sul Mondiale 2020 di Formula 1, rinviato per l'emergenza coronavirus, le case automobilistiche sembra abbiano trovato un accordo: farlo finire all'inizio del 2021. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha spiegato a #CasaSkySport che "le squadre hanno dato piena disponibilità a Fia e F1 sul calendario". Dopo l'annullamento in extremis del Gp d' Australia, è molto probabile che venga rinviato anche il Gp del Canada del 14 giugno. Lo scrive il Corriere della sera in edicola oggi.

E allora per consentire di svolgere un numero di Gp sufficienti a distribuire risorse economiche adeguate (per la F1 almeno 15-18), i team hanno deciso di ridurre i fine settimana a due giorni (eliminando il venerdì di prove) in modo da potere avere più gare consecutive. Inoltre sono state rinviate di un anno le nuove regole: "Avremmo preferito cambiarle, ma abbiamo pensato al bene comune", ha spiegato Binotto.