MotoGP, rinviato anche il GP di Francia: il mondiale inizierà dal Mugello, coronavirus permettendo

02 aprile 2020

Il mondo dei motori ancora non si arrende ma, a furia di rinviare e cancellare gare a causa dell’emergenza coronavirus, prima o poi potrebbe arrivare la cancellazione della stagione sportiva. La MotoGP ha annunciato lo slittamento del gran premio di Francia, previsto il 17 maggio sul circuito di Le Mans. La decisione era attesa da giorni: salta la sesta gara, dopo quelle che si sarebbero dovute disputare in Qatar, Spagna, Thailandia, Stati Uniti e Argentina. In attesa di assistere ai nuovi sviluppi dell’epidemia, il motomondiale dovrebbe quindi riprendere il 31 maggio e paradossalmente proprio dall’Italia, che è stato il primo paese occidentale colpito con forza dal coronavirus. Il gran premio sul circuito del Mugello è previsto per il 31 maggio, ma al momento non sembrano molte le speranze che possa svolgersi regolarmente.