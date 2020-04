Formula 1, Ferrari costretta a licenziare i dipendenti a causa del coronavirus? Il piano di Maranello per evitare il dramma

02 aprile 2020 a

La Formula 1 è in balia degli eventi e non può ancora sapere se il coronavirus permetterà o meno di iniziare il mondiale, ma intanto discute delle ripercussioni economiche. Stando all’indiscrezione del Corsera, alcuni team capitanati dalla McLaren avrebbero avanzato la proposta di abbassare il budget cap, ovvero il tetto alle spese, di 175 milioni per ciascuna squadra. Una scelta che appare un po’ un controsenso, dato che nel 2021 lo sviluppo della vettura attuale e di quella nuova per il 2022, anno in cui entrerà in vigore la riforma tecnica, richiederà spese elevate. La Ferrari si oppone fermamente a questa proposta perché una riduzione del budget comporterebbe il licenziamento di centinaia di dipendenti: ipotesi che a Maranello non sono per niente inclini a prendere in considerazione. La scuderia italiana ha in mente ben altro per ottenere dei risparmi mirati, ovvero una rimodulazione del budget più ragionata e con l’obiettivo di abbassare i costi di circa 20 milioni per telaio e aerodinamica e di 5-10 milioni per i motori. Per alcune scuderie licenziare i dipendenti sarebbe però molto più semplice e questo continua a generare scontri dietro le quinte della Formula 1.