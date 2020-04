Formula 1, il boss della McLaren contro la Ferrari: "Riduciamo il budget o sarà fallimento a causa del coronavirus"

06 aprile 2020 a

a

a

A poche ore dall’incontro tra le scuderie e la Liberty, la società americana che detiene i diritti del mondiale, il boss della McLaren lancia un grido d’allarme. “La Formula 1 è in una condizione molto fragile e diversi team rischiano di fallire”, ha dichiarato Zak Brown secondo cui bastano anche due soli team in crisi per mettere nei guai l’intero circuito. Al centro dell’incontro ci sarà il tema della riduzione costi, che presenta un’enorme difficoltà nel trovare una soluzione condivisa da tutti i team. Il budget cap è fissato a 175 milioni di dollari a partire dal 2021: “Basta guardare a quello che sta succedendo nel mondo per capire che quel budget va ridotto - è il parere del numero uno della McLaren - al momento stanno scomparendo due squadre e, se non si cambia, ne potrebbero saltare altre due”. In pratica per Brown si tratta di una battaglia fra team “ricchi” e team “poveri”: la sua proposta è un budget limitato a 100 milioni. Ma tra le tre scuderie principali solo la Mercedes sarebbe aperta a questa possibilità, mentre Ferrari e Red Bull non vorrebbero scendere sotto la soglia dei 150 milioni.

Più GP consecutivi sulla stessa pista: Silverston è disponibile, la F1 ci pensa davvero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.