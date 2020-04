Juventus, bomba dalla Spagna: "De Ligt vuole andare via". Contatti tra Mino Raiola e il Real Madrid

Secondo voci che arrivano dalla Spagna, De Ligt sarebbe già pronto all'addio alla #Juventus: destinazione Real Madrid?

Dopo una sola (mezza) stagione, Matthijs de Ligt potrebbe già lasciare la Juventus. È l’indiscrezione clamorosa che arriva dal quotidiano spagnolo Abc sul futuro del difensore centrale olandese. Quest’ultimo non si sarebbe ambientato all’Allianz Stadium e vorrebbe andare via, tanto che avrebbe detto a Mino Raiola di trovare un’altra squadra. Così, secondo i media spagnoli, l’agente avrebbe già preso i primi contatti, probabilmente per capire che margini di manovra ci sono. L’idea si chiama Real Madrid, destinazione che sarebbe gradita a de Ligt: i blancos hanno bisogno di blindare il reparto arretrato per il futuro, dato che il 34enne Sergio Ramos ha il contratto in scadenza nel 2021.

