Zlatan Ibrahimovic, proprietario-giocatore all'Hammarby: ripresi gli allenamenti in Svezia

10 aprile 2020 a

Zlatan Ibrahimovic attende sviluppi dalla serie A e intanto si allena con il “suo” Hammarby. Lo svedese sta trascorrendo la quarantena a Stoccolma e non ha resistito al richiamo del campo: essendo co-proprietario dell’Hammarby - detiene il 25% delle quote societarie - Ibra si è allenato con i propri dipendenti, approfittando del fatto che in Svezia il lockdown è solo parziale. Seppur seguendo regole ferree, i club possono infatti allenarsi all’interno dei rispettivi centri sportivi. In Italia, invece, tutto è fermo e si parla di una ripresa non prima di maggio, se non addirittura dell'estate. Muamer Tankovic, attaccante dell’Hammarby, ha rivelato a Sky Sport cosa si prova ad allenarsi con Zlatan, che ha deciso di fare il presidente-giocatore in tempi di coronavirus: “È stato bellissimo per il club ed è stato bello per i giocatori vedere Zlatan in azione dal vivo. Ci siamo visti direttamente al campo, ci siamo allenati e poi ognuno è tornato a casa sua. Non si passa neanche per gli spogliatoi”.

