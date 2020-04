Coronavirus, Massimo Ferrero: "Faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere la serie A"

16 aprile 2020 a

Massimo Ferrero è tra i presidenti di serie A che vogliono portare a termine il campionato. Ma non a tutti i costi. «Voglio finire la serie A tutelando i miei calciatori e gli altri club - ha spiegato a TmwRadio il patron della Sampdoria, attualmente quintultima e con la partita contro l'Inter da recuperare -. Se vogliono faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Ma chi urla alla ripresa fa solo demagogia. C'è gente che fa solo propaganda, parliamo di un campionato da giocare di sera col nemico ancora dentro casa e senza pubblico, cosa che non mi piace per niente», ha aggiunto, «però dobbiamo ripartire con delle garanzie: che succede se, durante il campionato, un calciatore si ammala? Mandiamo in quarantena tutta la squadra? O lo consideriamo come un un infortunio normale?».

