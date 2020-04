Milan, pronti 130 milioni per il la squadra che vorrebbe Ralf Rangnick: ecco gli obiettivi

21 aprile 2020 a

Il Milan pensa già alla prossima stagione, con in prima linea Ralf Rangnick nella veste di manager e, forse, anche di allenatore. Allo stato attuale il tecnico rimane ancora Pioli, per il futuro si vedrà anche da come proseguirà questa situazione attuale d' incertezza legata al Coronavirus. Lo scrive il Giorno.

Per i rossoneri sono pronti 130 milioni di euro per un mercato puntando su giovani di personalità e spessore. Dalla Liga può sbarcare Moron, attaccante 26enne del Betis Siviglia (9 gol finora, peggio solo di Messi e Benzema), che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. A centrocampo piace Mandragora dell' Udinese, mentre in porta si pensa già al dopo Donnarumma: favorito Musso, che l' Udinese valuta 25 milioni. Sul taccuino anche Dani Olmo, portato a Lipsia proprio da Rangnick solo l' estate scorsa per 35 milioni totali (25+10 di bonus).

