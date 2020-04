Lewis Hamilton gela la Ferrari: "Ma quale sogno infranto, resto alla Mercedes"

21 aprile 2020 a

“I sogni di Hamilton di un passaggio milionario alla Ferrari si infrangono davanti ai piani di Vettel di restare nel team”. Così aveva titolato il The Sun, il quotidiano britannico che ha fatto arrabbiare il pilota della Mercedes. Al punto da provocare una reazione pubblica: “Tanto per cominciare - ha puntualizzato Hamilton sui social - non si è infranto alcun sogno di andare in un’altra scuderia, perché faccio già parte del team dei miei sogni. In secondo luogo, non ho assolutamente intenzione di lasciare la squadra di cui faccio parte. Mi hanno supportato fin dal primo momento e siamo la scuderia migliore”. Dopo qualche ora il sei volte campione di Formula 1 ha cancellato il post di sfogo su Instagram: una richiesta dell’ufficio stampa della Mercedes o forse un ripensamento del pilota inglese.

