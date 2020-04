Formula 1, due GP a Silverstone: "Possiamo farlo", il direttore del circuito spalanca le porte

20 aprile 2020 a

“Possiamo organizzare due Gran Premi di fila. Abbiamo competenze e conoscenze per farlo”. Parola di Stuart Pringle, direttore del circuito di Silverstone che avanza la candidatura per ospitare due gare consecutive del mondiale di Formula 1. Una cosa mai accaduta in passato nella storia del circus, ma l’emergenza coronavirus ha stravolto tutto: la stagione non è ancora ufficialmente iniziata, la prima gara nel calendario è il GP di Francia, previsto per il 28 giugno. Ma anche in questo caso è forte il rischio di rinvio o cancellazione, al punto che prende sempre più quota l’ipotesi di fissare l’inizio del mondiale per il 19 luglio. Questa è la data originariamente prevista per il GP di Gran Bretagna: nel caso in cui dovessero esserci le condizioni per correre, non è da escludere che la F1 possa farlo due volte a Silverstone per recuperare il tempo perso.

