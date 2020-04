Ferrari, Charles Leclerc vince il GP di Cina: doppietta virtuale, il monegasco è un fenomeno dello streaming

20 aprile 2020 a

Charles Leclerc si dimostra figlio dei suoi tempi: è un portento anche nei videogiochi. Dopo l’Australia, il monegasco della Ferrari ha vinto anche il GP di Cina, ovviamente virtuale. Nel giro di poche settimane, Leclerc è stato in grado di dominare il gioco ufficiale sulla Formula 1 e ha trionfato negli ultimi due eventi virtuali: sul circuito virtuale di Shanghai il monegasco è partito dalla pole position e ha difeso la vittoria dagli attacchi di Albon (Red Bull) e Zhou (Renault), che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Tra l’altro Leclerc ha avuto la meglio correndo in diretta su Twitch, una delle più popolari piattaforme di streaming video che il pilota della Ferrari sta utilizzando per intrattenere i fan e interagire con loro.

