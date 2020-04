Ferrari, Sebastian Vettel e il rinnovo del contratto: “Non firmo per un anno”. Assist a Maranello per liberarsi di lui?

17 aprile 2020 a

a

a

Sebastian Vettel sta trascorrendo la quarantena con la famiglia nella casa sul lago di Costanza. Il pilota tedesco attende come tutti di sapere se la stagione 2020 di Formula 1 si disputerà o meno a causa dell’emergenza coronavirus, intanto riflette sulla sua situazione contrattuale con la Ferrari. Vettel andrà in scadenza a fine stagione, Maranello aveva deciso di aspettare i risultati delle prime gare e poi prendere una decisione entro maggio, ma il Corsera sostiene che quella scadenza sia ormai superata dai fatti legati alla pandemia.

"L'unica via per avere un futuro". Formula 1, Mosley contro Binotto: "Stagione da cancellare"

“Sul contratto siamo in attesa - ha dichiarato Vettel - avevamo iniziato a parlarci prima che si fermasse tutto. Se sono disposto a restare anche senza i gradi da capo squadra? Sì, è fuori discussione. Lo avevo detto in modo chiaro a febbraio e lo ripeto ora”. Insomma, il tedesco ha tutta l’intenzione di rimanere a Maranello, anche come spalla di Charles Leclerc, ma non è molto propenso a firmare un accordo di breve durata: “Tutti i miei contratti sono stati di tre anni, so di essere un pilota esperto ma non sono nemmeno vecchio a 32 anni. Però per andare avanti a lungo bisogna essere convinti in due, quindi dipenderà anche dalle scelte della squadra”.

"La speranza? Iniziare a luglio". Formula 1, parla Binotto: "Doppia gara, perché no"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.