Juventus, Arek Milik più di Mauro Icardi per il dopo Gonzalo Higuain

La Juventus, in questo periodo di fermo totale del calcio, si guarda attorno per il futuro. Sul taccuino dei dirigenti, scrive Sportmediaset, spicca un nome, Milik del Napoli. il polacco, classe 1994, in scadenza nel 2021, non sembra intenzionato a rinnovare e quindi può essere un potenziale rinforzo per un attacco destinato a perdere Higuain. Più Milik quindi che Icardi, il giocatore inseguito dalla Juve nelle ultime due sessioni di mercato ma con un ingaggio troppo elevato per i parametri societari.

Al di là dell'obiettivo centravanti, resta invariato in casa Juve l'interesse per un altro pallino bianconero, Federico Chiesa. Dopo le avance della scorsa estate si attende un segnale da Firenze con il presidente Commisso alle prese però con il forte pressing dell'Inter che al momento sembra in vantaggio.

