Ibrahimovic e Balotelli insieme in Brasile: "Stiamo trattando", il progetto folle del Vasco da Gama

Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli di nuovo nella stessa squadra, insieme a Sebastian Giovinco e Yaya Touré. È il progetto estremamente ambizioso di Luiz Roberto Leven Siano, candidato alla presidenza del Vasco da Gama. Per rilanciare le sorti del club, che da anni naviga in cattive acque a causa delle difficoltà economiche, l’aspirante presidente si è detto pronto ad investimenti importanti: “Stiamo trattando, vogliamo provare a costruire il Vasco dei sogni”. "Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente - ha spiegato a Fox Sports - Quello relativo a Zlatan sarebbe un progetto più ambizioso. Ma non dobbiamo pensare tanto a quali campioni verranno, quanto al fatto che ne avremo, di campioni. Se non sarà uno sarà un altro".

