Milan, con l'arrivo del tecnico tedesco Ralf Ragnich il destino di Franck Kessie è segnato

Franck Kessie viene indicato come uno dei possibili partenti della prossima estate. Soprattutto se al Milan arriverà Ralf Rangnick. Nel modello di calcio dell' allenatore tedesco ci sono rapidità nei tocchi di palla, cosa che di certo non contraddistingue Kessie. Lo scrive il Giorno. Ma Kessie partirà solo se arriveranno offerte ritenute congrue, dai 30 milioni di euro in su.

L'ex atalantino da tempo viene indicato come uno dei possibili partenti della prossima estate, sacrificato per ragioni economiche e per creare quelle famose plusvalenze a bilancio che tanto bene farebbero al Milan. Anche se in una recente intervista il suo agente ha smentito che il futuro dell' ivoriano possa essere lontano da Milano, ma è chiaro che Kessie non ha di certo i galloni dell' intoccabile cuciti addosso.

